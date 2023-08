A Manfredonia ritorna la rievocazione storica della sciabica

“Ci sono tradizioni che non vanno dimenticate, perché sono fondamentali per tenere sempre viva la nostra storia”. E’ con queste parole che il Comune di Manfredonia presenta il ritorno della rievocazione storica della ‘sciabica’ prevista per sabato 19 agosto alle 8 in località spiaggia Castello e organizzata in collaborazione con il Centro culturale del Mare/AICS, la Lega Navale di Manfredonia e la Marineria Sipontina.

Si tratta della rievocazione di un antico metodo di pesca che veniva effettuata con una rete da pesca a strascico – detta appunto sciabica – usata sotto costa in bassi fondali e azionata manualmente. Questa antica tecnica prevede che una estremità della rete venga mantenuta a terra e l’altra su una barca a remi che, dopo essersi allontanata in mare, la riconduce a terra. Per raccogliere il pescato la sciabica viene tirata a terra da due squadre di pescatori. Durante la rievocazione storica si chiede l’aiuto anche dei semplici cittadini accorsi ad assistere all’evento. A presentare saranno Matteo Perillo e Stefania Fortunato.