Parte il 'Festival Terre d'Acqua', Manfredonia premia chi valorizza le destinazioni turistiche pugliesi

Tutto pronto a Manfredonia per l’edizione 2023 del ‘Festival delle Terre d’Acqua’. Il primo appuntamento è per venerdì 7 luglio a partire dalle 20 in piazza Falcone e Borsellino con la terza edizione del ‘Destination Marketing Awards’, il riconoscimento a chi ha saputo valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche della Puglia, del Gargano e dell’intero Sud Italia.

Ecco i premiati. Fabio Viola, videogame designer, producer, fondatore del collettivo di artisti ‘TuoMuseo’ che ha prodotto videogiochi culturali come ‘Past for Future’ per il MARTA di Taranto; Franco Grasso, fondatore della prima società italiana specializzata in pricing che offre consulenza e formazione nel settore del revenue management alberghiero; Nevio D’Arpa, fondatore di BTM (Business Tourism Management) poi diventato ‘365 giorni in Puglia’, evento unico nel suo genere che ha ridisegnato il modello di promozione territoriale del territorio pugliese e dell’intero Mezzogiorno; Viola Tarantino, esperta di wedding tourism e fondatrice nel 2018 della ‘Associazione Wedding Planner Puglia’ e nel 2020 della ‘Puglia Wedding Production Association’, l’associazione rappresentativa dell’industria del matrimonio in Puglia.

A ricevere il riconoscimento saranno anche Carmelo Fanizza, fondatore nel 2009 (e attualmente presidente) della ‘Jonian Dolphin Conservation’, associazione di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto e del Mar Ionio Settentrionale; Matteo Silvestri, presidente dell’associazione ‘Trabucchi storici del Gargano’, una realtà territoriale che opera per la riqualificazione e la tutela dell’inestimabile patrimonio culturale dei trabucchi, antichi strumenti di pesca tradizionalmente utilizzati lungo le coste del Gargano; Michele Solimando, esperto birraio fondatore nel 2017 di Rebeers e creatore di Fovea, la prima e unica birra al mondo fatta solo con malto di grano duro; Francesco Caizzi, vice presidente nazionale e presidente pugliese di Federalberghi e di recente alla guida dell’Ente Bilaterale del Turismo Puglia per il quadriennio 2023/2027; Andrea Polimeno e Floriana Guida, presidente e vicepresidente dell’Associazione ‘Naturalmente a Sud’ e ideatori di ‘House Sud E.S.T.’, una vecchia casa del capostazione di Manduria trasformata in un luogo accogliente per gli amanti della mobilità lenta e del turismo sostenibile e responsabile.

La serata verrà allietata dalle performance dell’attore sipontino Vincenzo De Michele, del comico Gianni Ciardo, del duo Boccassile e Maretti e del trio composto da Giulio Bianco, Giacomo Casciaro e Michele Bianco che proporranno alcuni brani popolari tratti dal loro ultimo disco ‘Di zampogne, partenze e poesia’. Sabato 8 luglio, invece, ci sarà la cerimonia di assegnazione del Premio Internazionale di Cultura ‘Re Manfredi’ giunto alla trentesima edizione e che vedrà il magistrato foggiano Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ricevere il premio per le legalità.

“Il Destination Marketing Awards vuole essere un momento di confronto e di scoperta di esperienze vincenti nel settore turistico. Premieremo uomini e donne che con le loro visioni e le loro idee hanno saputo valorizzare destinazioni, territori e nuove frontiere del turismo. Il premio vuole rappresentare un momento di sprono per la città di Manfredonia per ritrovare e strutturare una sua peculiare proposta turistica degna delle ricchezze che il nostro territorio offre”, ha dichiarato Michele De Meo, presidente della Fondazione Re Manfredi.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.