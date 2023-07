A Manfredonia visita al castello con spettacolo teatrale

Visitare un luogo di grande interesse storico e culturale, e poi assistere ad uno spettacolo che parla di libertà. E’ quanto accadrà a Manfredonia mercoledì 19 luglio a partire dalle 21 presso il Castello che per l’occasione sarà aperto in via del tutto eccezionale dalle 20 a mezzanotte. Lo spettacolo si chiama ‘Libertà rampanti’ ed è il progetto dell’attore-autore leccese Mario Perrotta e andrà in scena anche nel Castello svevo di Bari, nel Parco archeologico di Canne della Battaglia e nel Parco Archeologico di Egnazia. Il progetto è frutto della collaborazione fra la Direzione Regionale Musei Puglia in collaborazione e il Teatro Pubblico Pugliese.

“Musica e recitazione, le due forme d’arte che porteranno in scena i protagonisti di ‘Libertà rampanti’ – commenta Francesco Longobardi, delegato alla Direzione Regionale Musei Puglia – si fanno appendici naturali dell’arte nei luoghi della cultura afferenti alla Direzione regionale Musei Puglia. L’iniziativa si pone in continuità con una solida collaborazione che dura da tempo con la Regione Puglia e con il Teatro Pubblico Pugliese. Ringrazio anche a nome del Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna, il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese e il Governatore della Regione Puglia per aver, ancora una volta, intrapreso un percorso comune con il nostro Istituto, camminando nella stessa direzione. Del resto, una comunità cresce se crescono le attività culturali messe in campo”.

Il costo dello spettacolo è incluso nel biglietto di ingresso del museo. Per avere anche la possibilità di visitare con tutta calma i luoghi della cultura interessati, si consiglia di arrivare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo, cominciato il quale le visite saranno interrotte.

(foto di Matteo Nuzziello)