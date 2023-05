La Società Foggiana e la Quarta Mafia, il libro di Luca Maria Pernice

Sabato 20 maggio, alle18, presso la sala del Tribunale di palazzo Dogana, Libera presenta il libro 'La Società Foggiana e la Quarta Mafia', scritto dal giornalista foggiano Luca Maria Pernice. Il libro, che fa parte della collana 'Le Mafie' della Gazzetta dello Sport in collaborazione con il Corriere della Sera, approfondisce ed analizza le mafie della nostra provincia, offrendo una ricostruzione storica, ma anche una lettura attuale delle dinamiche interne, con uno sguardo rivolto sempre alla collettività ed a tutti gli esempi di resistenza alle mafie.

All’incontro parteciperanno il dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo della Procura di Foggia e Daniela Marcone, dell’Ufficio di Presidenza di Libera.

Insieme a loro ed all’autore del libro si parlerà delle organizzazioni che hanno saputo radicarsi nel tessuto sociale del nostro territorio, unendo la tradizione familiare alla modernità della capacità di infiltrazione nei settori di maggiore sviluppo economico.

"Mafie che oggi sono considerate una vera emergenza nazionale e contro le quali è sempre più necessario unire le nostre forze per costruire una risposta di riscatto e libertà! Siamo fermamente convinti, infatti, che la lotta alle mafie e alla corruzione non può essere opera di navigatori solitari e neppure attività esclusivamente delegata alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura. Conoscere, approfondire, confrontarci, sono quindi attività imprescindibili per restituire dignità e libertà a questa terra bellissima ma deturpata e schiacciata dalla presenza mafiosa" il commento della referente di Libera, Federica Bianchi.