Appello alla città di 'Libera': "Basta con il silenzio complice"

Quali strategie e attività di antimafia sociale mettere in campo per contrastare i fenomeni criminali e mafiosi presenti nel nostro territorio? A questa domanda cercherà di rispondere l’incontro dal titolo ‘Appello alla città’ in programma il 14 giugno alle 18 presso la sala del tribunale di Palazzo Dogana. Ad organizzarlo il coordinamento provinciale di ‘Libera Foggia’, l'associazione antiracket ‘Luigi e Aurelio Luciani’ e la ‘Fondazione antiusura buon samaritano’.

“Crediamo che questo sia il momento – fanno sapere gli organizzatori – di dire basta alla rassegnazione, al silenzio complice, al vano parlare, riscoprendo il senso di comunità, ricostruendo insieme le fondamenta del nostro modo di essere cittadini e di abitare la città. Solo in questo modo potremo restituire dignità e libertà alla nostra città”.

L’iniziativa, infatti, nasce dall’esigenza di sostenere e rafforzare l'impegno dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine negli ultimi anni: “impegno che da solo non è però sufficiente, ma che deve essere alimentato e sospinto da una forte voglia di riscatto e convinta collaborazione da parte dei cittadini, da un'assunzione di responsabilità da parte di ciascuno. Nessuno escluso” scrivono gli organizzatori.

“Le mafie e la corruzione sono, infatti, un problema non solo criminale – concludono – ma sociale e culturale, da affrontare unendo le forze. Per questo crediamo fermamente che ci sia sempre bisogno di approfondire, conoscere, confrontarci, evitando semplificazioni e impegnandoci concretamente per realizzare il cambiamento culturale che tutti desideriamo”.