Per il terzo appuntamento con 'Green Note' la danza aerea della compagnia Res Extensa

Terzo appuntamento con ‘Green Note – Gargano jazz & food’, l’evento che celebra e valorizza tre eccellenze come la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea. Sabato 26 agosto alle 21.30 la Foresta Umbra accoglierà la danza aerea della compagnia Res Extensa e ‘Semi e Radici’, uno spettacolo di danza contemporanea completamente immerso nella natura. Musica dal vivo e corpi pulsanti in armonia con il creato in una serata all’insegna dell’ascolto del magico suono della foresta.

Lo spettacolo, creato da Elisa Barucchieri (fondatrice e direttrice artistica di ‘ResExtensa’, compagnia di danza capofila di una residenza nel progetto ‘Teatri Abitati’) per questo luogo così speciale, alternerà la danza, la musica e le parole. Ad accompagnarla ci sarà la musica di Luca Giannotti che, con il suo trio, propone alcuni brani originali assieme a quelli che sono stati i suoi più grandi punti di riferimento come Bill Frisell, John Scofield e compositori come Chick Corea, Steve Swallow e Carla Bley. Completano il trio Enrico Palmieri al contrabbasso e Marco Campanale alla batteria.

L’evento di ‘Green Note’, come da tradizione, sarà preceduto da un’esperienza culinaria tipica, che a partire dalle 20 unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel e con lo chef Libero Ratti – i sapori e gli odori del Gargano. Il cartellone - ideato e coordinato dalla ‘Agenzia di Comunicazione e Promozione Scopro’, è promosso con il Teatro Pubblico Pugliese, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il patrocinio dell’Ente Parco e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste, e porta la firma artistica di Gegè Telesforo che chiuderà la rassegna l’1 settembre con il suo nuovo progetto ‘Big Mama Legacy’.

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione.

Info e costi: 0884.594685 e 353.3039282 oppure info@eldahotel.it.