Il prof. da milioni di followers Vincenzo Schettini a Foggia per presentare il suo nuovo libro

Ritorna a Foggia Vincenzo Schettini, il prof più popolare del web. Martedì 5 dicembre alle 18 nell’Aula Magna ‘Valeria Spada’ dell’Università degli Studi di Foggia (via Romolo Caggese) presenterà il suo ultimo libro, ‘Ci vuole un fisico bestiale. Vi racconto i fisici più popolari della storia’ (Mondadori Electa 2023). L’evento fa parte di ‘Fuori gli autori’, la rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia e dalla libreria Ubik.

Dopo il bestseller ‘La fisica che ci piace’ - caso editoriale 2022, vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze 2023 - il docente Youtuber e TikToker con milioni di follower, incontra il pubblico con il suo ultimo titolo, uscito da poche settimane. Con la prefazione di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021, il libro racconta le storie dei grandi del passato che hanno fondato la fisica moderna sottolineando sempre come questa materia sia alla base della nostra vita quotidiana. Da Leonardo da Vinci a Nikola Tesla, da Isaac Newton a Marie Curie, da Enrico Fermi ad Albert Einstein per finire con Stephen Hawking il libro offre un viaggio tra curiosità impensabili, previsioni clamorose, scoperte inaspettate, segreti ed elementi pop e moderni nella vita di questo gruppo di geni.

Nelle pagine del nuovo lavoro, Schettini non prende in esame soltanto leggi e teorie che hanno reso celebri questi fisici bestiali, ma evidenzia anche gli aspetti umani e le vulnerabilità dei grandi personaggi che ancora oggi impattano sulla vita di ognuno di noi.

Patrocinato anche da Admo Puglia, l’evento si aprirà con i saluti di Nella Santoro (referente per Foggia di Admo Puglia), Antonio Placentino (consigliere regionale della stessa associazione) e Luca Grilli (delegato rettorale ai sistemi informativi e controllo flussi dati dell’Unifg). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.