Alla scoperta della street art foggiana con il 'tour dei murales' in bici

Dal mosaico di Paolo Rossi al ‘Geppetto del Cep’, dall'ecomurale di tappi alle ‘Geometrie romantiche’ della scuola san Lorenzo, passando per gli ‘Urban Tales’ di via Bovio e viale Ofanto e il trittico di opere in zona Candelaro a Foggia si va alla scoperta della street art in bicicletta. L’appuntamento è per domenica 9 giugno con il ‘Tour dei murales - Pedalata del cuore’.

Il raduno è in programma alle 9.30 in piazza Cavour dove sarà allestito anche uno stand dell'Aido: da lì la partenza del gruppo per un percorso che si snoderà principalmente su pista ciclabile. A ogni tappa, una breve sosta per conoscere la storia dell'opera e concentrarsi su stile, concetto e messaggio del murale, anche con l'ausilio – in alcuni casi - degli autori e dei promotori delle opere. L'itinerario si concluderà in via Ferrante Aporti, presso la Pinacoteca, la cui facciata esterna è stata realizzata dall'artista foggiano Agostino Iacurci, uno dei principali autori a livello internazionale.

Si tratta di un appuntamento all'interno del cartellone di eventi ‘Foggia in bici’ patrocinato dal Comune di Foggia e promosso da ‘Cicloamici Foggia Fiab’, ‘Funny Bike’ e ‘D!Vento’. Per l'occasione, ha aderito anche la sezione locale dell'Aido (Associazione Italiana Donazione Organi), che darà il benvenuto ai partecipanti evidenziando l'importanza della donazione e pedalerà con una sua rappresentanza. Per informazioni, chiamare i numeri 3407663401 (Cicloamici) e 3208846742 (Aido).