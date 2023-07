A Foggia la presentazione di un libro e di un film sulla cultura e sulla storia dell'Albania

Arrivano a Foggia un libro e un film per conoscere meglio la cultura e la realtà storica dell’Albania. Si tratta di ‘Ciao Shqipëria! Il secolo dei media nei rapporti culturali italo-albanesi’ di Vito Saracino, docente, ricercatore e storico dei media, e della pellicola ‘Gjeneral Gramafoni’. Entrambi verranno presentati venerdì 7 luglio alle 19 nello spazio dehors del ristorante-caffè “Castroc” di Foggia. A conversare con Saracino ci saranno Elton Ropi e Loris Castriota Skanderbegh, rispettivamente presidente e vice presidente di ‘Aquile di Capitanata’, neonata associazione culturale che riunisce aderenti italiani, albanesi e arbëreshë con l’obiettivo di valorizzare e divulgare la cultura, la storia, il folklore e la realtà contemporanea dell’Albania e delle comunità arbëreshë presenti in Capitanata.

Il libro ‘Ciao Shqipëria!’ è una lunga cronistoria che interseca aspetti storici, culturali e educativi che riguardano i rapporti fra Italia e Albania nel campo dei media. L’autore approfondisce, in particolare, tutte le fasi che hanno portato l’Italia a diventare il partner maggiormente presente in Albania, influenzandone lo sviluppo nel settore dell’informazione. Non manca un focus sul cinema, che sotto il regime di Enver Hoxha riveste un ruolo decisamente propagandistico, e una vasta e approfondita riflessione sullo sviluppo della televisione, dai suoi timidi esordi negli anni Sessanta fino alla proliferazione delle emittenti private nel periodo post-comunista.

Il film, un classico del cinema albanese, è ambientato nel periodo degli scioperi dei lavoratori dei campi petroliferi albanesicnegli anni ’30. Già allora, l’Italia cominciava ad esercitare influenze culturali e politiche nel Paese delle Aquile. Il protagonista, Halit Berati, apprezzato suonatore di clarinetto che sta raccogliendo successi nella sua carriera musicale, si trova coinvolto nelle proteste sindacali. La narrazione delle vicende personali offre, sullo sfondo, un quadro della realtà sociale dell’Albania del periodo.