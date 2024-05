In arrivo la XX edizione del premio nazionale di poesia ‘Il Sentiero dell’Anima’

Sabato 25 maggio, a partire dalle 16.30 presso la sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti di Foggia verranno svelati i vincitori della ventesima edizione del premio nazionale di poesia ‘Il Sentiero dell’Anima’. L’evento prenderà il via con le poesie della sezione C riservata ai componimenti dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Alle 17.30 saranno premiati i poeti delle sezioni B e A riservate agli inediti ed editi in lingua italiana e dialetto. La giuria è presieduta dal professor Francesco Lenoci e composta da una équipe di letterati e tecnici del settore.

Domenica 26 maggio a partire dalle 10, grande festa per il ventennale presso ‘Il sentiero dell’Anima’ (SP 48 San Marco in Lamis – San Nicandro Garganico, km 13) insieme a poeti, presidenti di giuria e sostenitori. La mattinata sarà animata dalla presentazione dell’eBook contenente le poesie vincitrici di queste venti edizioni. A seguire il concerto ‘Violet Clouds’ a cura di Vulcanica Associazione Culturale.

Il premio è promosso dall’associazione culturale ‘Il Sentiero dell’Anima’ e dalle ‘Edizioni del Rosone’ con il patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico e il Comune di San Marco in Lamis, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Pasquale ed Angelo Soccio, ‘Per il Meglio della Puglia’, GAMI Soluzioni Antincendio, Cafè Noir Pasticceria Gelateria, Malucri Resort Spa, Vulcanica Associazione Culturale.