Un pomeriggio al Museo di storia naturale con l'attore comico Giovanni Mancini

Ancora un’attività per tutta la famiglia organizzata dal Polo Biblio-Museale di Foggia: martedì 12 marzo, a partire dalle 17 e fino alle 19, letture animate e visita guidata al Museo di Storia Naturale in compagnia di Giovanni Mancini. Sarà proprio il comico e attore foggiano a leggere ad alta voce una selezione di albi illustrati a tema, per bambini dai cinque agli otto anni.

Si tratterà di letture itineranti: i piccoli visitatori, accompagnati dalle loro famiglie, potranno scoprire alcune sale del museo, in particolare la sala del mare e la sala delle zone umide. Saranno gli operatori museali a illustrare gli spazi espositivi e le collezioni, in un modo ludico e divertente.

L’evento è organizzato dal Museo di Storia Naturale, in collaborazione con la Biblioteca dei Ragazzi, che ha curato la selezione degli albi e l’allestimento di una vetrina tematica. È a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (chiamare il numero 0881.706460 o scrivere a museodistorianaturale.foggia@regione.puglia.it).