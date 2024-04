La storia dei primi piloti di colore nel libro 'Red Tails' di Marco Altobello

Mercoledì 3 aprile alle 17 nella Sala Darwin del Museo di Storia Naturale di Foggia sarà presentato ‘Red Tails da Tuskegee a Ramitelli’ (Mazzanti) di Marco Altobello. Il libro, che vanta una prefazione scritta da Bruce Jones (Deputy Director 31st Mission Support Group, Us Air Force in servizio al Pentagono), racconta la vicenda poco nota in Italia che vide protagonista il 332° Fighter Group, primo reparto dell’aviazione statunitense composto da piloti di colore, a Ramitelli, frazione di Campomarino, in provincia di Campobasso, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Impegnati in circa 1.500 missioni di bombardamento, ricognizione, pattugliamento e scorta, questi giovani aviatori portarono avanti anche la loro personale battaglia contro la discriminazione razziale per l’affermazione dei diritti civili non soltanto nell’esercito, ma nell’intera società americana. Furono denominati Red Tails dal colore delle code dei loro caccia P-51. Questi ragazzi avviarono una battaglia di rivendicazioni che sarebbe continuata anche dopo la guerra, dando vita al movimento degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, accanto a personaggi iconici come Martin Luther King e Rosa Parks. Ai circa 300 superstiti di Ramitelli, nel 2007, fu consegnata dall’allora presidente George W. Bush la Medaglia d’Oro, la più importante onorificenza del Congresso degli Stati Uniti d’America.

Attingendo a fonti e archivi americani e italiani, con il supporto di una ricca bibliografia internazionale, l’autore – docente di filosofia e scienze umane nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, giornalista pubblicista e direttore della Biblioteca comunale Ibrahim Kodra di Campomarino – ha condotto un intenso lavoro di ricerca per ricostruire l’itera vicenda. Dallo scorso anno, inoltre, l’autore è membro del Comitato Esecutivo di ‘Freedom for Italy’, organizzazione italo-americana di Assoknowledge e Confindustria, impegnata nella conservazione della memoria degli eventi del secondo conflitto mondiale in Italia. L’organizzazione ha svolto un ruolo centrale anche nel lavoro di documentazione del testo.

Il libro affronta, infatti, anche i nodi principali della Seconda Guerra Mondiale con particolare riferimento al nostro territorio, ai bombardamenti di Foggia, agli aeroporti del complesso aeroportuale della nostra città, alla battaglia di Termoli e ai campi di internamento nazifascisti in Molise.