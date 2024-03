Foggia celebra la ‘Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’

Lunedì 18 marzo, anche la città di Foggia celebrerà la ‘Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’ (che ricorre il 17 marzo) per ricordare e promuovere i valori espressi dalla carta costituzionale e sottolineare l’importanza della memoria storica.

Organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la collaborazione dell’Ufficio V-Ambito territoriale per la provincia di Foggia e del conservatorio di musica Umberto Giordano, l’evento vedrà coinvolti in prima linea gli studenti delle quinte classi delle scuole primarie e delle classi terze delle scuole secondarie, che sfileranno in corteo dalle 9.15 partendo da via Lanza (all’altezza del palazzo degli Uffici Statali) per poi proseguire lungo il percorso pedonale e arrivare in piazza XX Settembre.

Dalle ore 10.30 una rappresentanza di studenti delle classi terza e quarta delle scuole secondarie di secondo grado parteciperà al momento celebrativo nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana dal titolo ‘Letteratura e musica nell'Italia unità’. In chiusura il concerto dell'ensamble del conservatorio diretto dal maestro Vincenzo Celozzi.

“Abbiamo ritenuto doveroso celebrare una ricorrenza così significativa e sentita - spiega l’assessora alla cultura Alice Amatore - coinvolgendo gli studenti che rappresentano il presente e il futuro della nostra comunità, ma auspichiamo anche la partecipazione della città, una città che ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e devastazioni nella seconda guerra mondiale, e ha saputo risorgere dalle sue macerie con enormi sacrifici, spirito di appartenenza e unità. La stessa unità che deve vederci idealmente e orgogliosamente avvolti dalla bandiera tricolore, che sventoleremo con convinzione ed emozione lunedì prossimo”.