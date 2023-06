Foggiani e migranti in festa a Parco Città per la giornata mondiale del rifugiato

Un momento di festa, condivisione, riflessione e gioco per favorire la socializzazione e l’incontro tra la comunità migrante e quella italiana. E’ ciò che sarà la ‘Giornata mondiale del rifugiato’ made in Foggia. Il 20 giugno, a partire dalle 19, a Parco Città ci sarà un lungo pomeriggio durante il quale ascoltare le storie di chi è scappato dalla terra natia e ha trovato in Capitanata una nuova vita, giocare e fare attività laboratoriali insieme. Prevista anche la premiazione dei partecipanti alla terza edizione del torneo di calcetto per l’integrazione ‘Francesco Ginese’.

“Viviamo una condizione di perenne movimento. Ci sono migliaia di persone che si muovono – ricorda Carmine Spagnulo di ‘Medtraining’, ente gestore di diversi progetti SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) presenti in provincia di Foggia – ma è sempre stato così. E dobbiamo preparare l’accoglienza, operare per ricucire forme di accoglienza con la rete dei comuni che si aprono ai migranti per inserirli nelle loro comunità”.

Secondo l’UNHCR – l’Agenzia Onu per i rifugiati – le persone nel mondo costrette a fuggire da guerre e persecuzioni raggiungono la cifra record di 110 milioni. “Per questo, occorre parlare, far conoscere, sensibilizzare, l’opinione pubblica sul diritto di tutti i rifugiati di essere protetti, chiunque siano e da qualsiasi parte provengano, e di ricostruire la loro vita in dignità” precisano gli organizzatori dell’evento di Parco Città.