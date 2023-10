Al FotoCineClub la mostra 'Anima Mundi’ di Sara Napolitano e Tommaso Sansanelli

Dopo Salerno e Paestum, arriva a Foggia ‘Anima Mundi – L’Universale in un singolo’, la mostra fotografica degli artisti Sara Napolitano e Tommaso Sansanelli dedicata al tema del gender fluid.

“Questo progetto – spiegano i fotografi – nasce da un ragionamento che ormai siamo disabituati a fare: siamo tutti ‘esseri’ e potremmo semplicemente essere noi stessi invece di concentrarci troppo su quello che spesso è un banale contenitore. Quindi abbiamo voluto superare il concetto di ‘persone’ parlando di ‘anime’ senza alcun tipo di giudizio o canoni, e abbiamo rappresentato l'universo che si riflette in un singolo individuo e si moltiplica all'infinito in ognuno di noi”.

Le opere in mostra, infatti, diventano fluide scardinando le barriere tipiche delle ‘categorie’ che ci autoimponiamo (o che gli altri ci impongono).

“Per depersonalizzare i corpi – chiariscono – abbiamo scelto di fotografare più persone insieme proprio per non avere forme o canoni che potrebbero portare alla singolarità dei soggetti”.

In particolare l’opera principale è una sagoma umana formata da pezzi di vari corpi che vuole ricordare che il corpo non è altro che un involucro che racchiude l’anima, posta al centro dell’opera e volutamente in contrasto con il resto. È poi da questa contrapposizione che nascono le altre opere della mostra che nella loro diversità non solo evidenziano i differenti stili dei due artisti ma anche i contrasti che l’anima umana vive continuamente.

La mostra ‘Anima Mundi – L’Universale in un singolo’ verrà inaugurata mercoledì 25 ottobre alle 19.30 presso la sede del ‘FotoCineClub’ di Foggia. Saranno presenti Sara Napolitano e Tommaso Sansanelli. L’introduzione sarà affidata ad Alice Rizzi Presidente Arcigay Foggia Le Bigotte. La mostra sarà visitabile fino al 23 novembre dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.30.

Gli artisti

Tommaso Sansanelli è un fotografo concettuale che porta alla luce le tenebre che si nascondono dietro l'occhio e che l'osservatore comune non vede. Nel 2015 si iscrive all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. In accademia però, a causa del suo stile fuori dal comune, incontra un ambiente conservatore e ostile e così decide di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente alla sua arte. Ha partecipato a numerose mostre in tutta Italia: Firenze, Galleria Roccart, giugno 2019; Genova, Palazzo Ducale, luglio 2019; Milano, Art Space, settembre 2019; Terni, Museo Diocesano e Capitolare di Terni, ottobre 2019; Milano, Spazio Arte, novembre 2019.

Sara Napolitano, foggiana e figlia d’arte, è diplomata in arti figurative al liceo artistico di Pescara e ha studiato storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Firenze. È stata allieva del Maestro Niccolò Pacca (fotografia) e di Simone Cerio (corso avanzato d’identità e metodo per l’accademia MOOD Photography). Si è laureata presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara come psicologa, e attualmente sta concludendo il percorso di studi di laurea magistrale in psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Ha vinto un concorso per lo stilista Pep Marchegiani, ha lavorato alle scenografie digitali di opere liriche e di concerti in teatro (Teatro Giordano, Teatro Garibaldi, Auditorium di Santa Chiara, Conservatori) e ha partecipando anche al ‘Premio Lirico Internazionale U. Giordano’. È tra i vincitori della Terza Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno nella sezione VideoArte con l’opera ‘Freedom’. È un’alternative curvy model, ha posato per riviste come ‘Tattoo’d Lifestyle Magazine’. Molto attiva nel sociale ha girato degli spot inclusivi e reportage su temi caldi quali i disturbi alimentari, il body shaming, il pride e la religione.

È la fondatrice e Team Leader di ‘Be Yourself Group’ che svolge percorsi di crescita personale, autostima, teatro emozionale, gestione dell’ansia e laboratori emotivi unendo arte, musica e psicologia. Attualmente lavora anche come travel blogger e content creator.