Davide Grittani presenta il nuovo romanzo 'Il gregge' alla Sala Farina

Non soltanto un romanzo, ma la testimonianza di come il nulla sia divenuto modello. È ‘Il gregge’ (Alter Ego edizioni), la nuova fatica letteraria che lo scrittore e giornalista Davide Grittani presenterà a Foggia lunedì 18 marzo alle 19 presso il cineteatro Sala Farina in un incontro organizzato dalle associazioni ‘Libertà Civile’ e ‘Possibili Scenari’ in collaborazione con la libreria Ubik. Durante la serata, l’attore del Teatro dei Limoni, Roberto Galano, leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Già candidato al Premio Strega 2024, ‘Il gregge’ è una commedia amara a sfondo politico che Roberto Saviano non ha esitato a definire così: “con un romanzo sorprendente e una scrittura rabdomante, Davide Grittani mescola stile a rancore civile, letteratura a indignazione. Leggendolo ci si rende conto che rinunciando all’etica, in fondo, rinunciamo alle nostre stesse vite”.

Il romanzo. Il volto di uno dei membri dell’ex Quinta D del liceo Pasolini ricompare all’improvviso sui manifesti elettorali di una città il cui motore è rappresentato dalla ragione per cui imprese e delitti vengono espulsi dalla stessa vescica: i soldi. Il ricongiungimento dei vecchi compagni di classe diventa il pretesto per indagare sulla metamorfosi che da banali cialtroni li ha convertiti in feroci razzisti e per riflettere sulla deriva che ha trasformato un piccolo branco di anarchici in un gregge in transumanza verso l’odio. Costretti a lavorare insieme per accrescere con ogni mezzo possibile la popolarità del candidato sindaco, uno di loro scopre che in realtà, a unirli, è una tragedia.

Davide Grittani, con una commedia amara che racconta tic, paranoie e aberrazioni delle campagne elettorali, ieri nostalgici corpo a corpo basati perlopiù sul trasformismo e oggi ricatti sociali ispirati dalla precarietà dei nostri tempi, rivela impietosamente il vuoto valoriale che ha consentito all’ultranulla di scalare ogni forma di potere. Traccia una mappa iperrealista dove l’essenza stessa – e il futuro – della democrazia rappresentativa appare irrimediabilmente compromessa.

L’autore. Davide Grittani, nato nel 1970, ha pubblicato i romanzi ‘Rondò’ (Transeuropa, 1998), ‘E invece io’ (Robin, 2016) proposto al Premio Strega 2017, ‘La rampicante’ (LiberAria, 2018) proposto al Premio Strega 2019 e vincitore dei premi ‘Nabokov’ e ‘Giovane Holden’, ‘La bambina dagli occhi d’oliva’ (Arkadia, 2021) vincitore dei premi ‘Alda Merini’ e ‘Città di Siena’. Dal 2006 al 2016, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, ha curato la mostra della letteratura italiana tradotta all’estero ‘Written in Italy’, esponendola in ventisei Paesi e aggiudicandosi il ‘Premio Maria Grazia Cutuli’ (2010). Scrive di letteratura e società per ‘Pangea News’, collabora al ‘Corriere del Mezzogiorno’ e dirige il periodico di sostenibilità alimentare ‘BLab Magazine’.