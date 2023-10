Torna Buck, il Festival della letteratura per ragazzi quest'anno dedicato alla fotografia

Tutto pronto per ‘Buck’, il Festival della letteratura per ragazzi (organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla Biblioteca 'La Magna Capitana' e dall’amministrazione comunale) che quest’anno spegne tredici candeline e dedica l’edizione 2023 alla fotografia. L’appuntamento con l’inaugurazione è per domenica 22 ottobre alle 11 nella sede della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia in via Arpi. Ospite d’eccezione Massimiliano Tappari. Fotografo, poeta e autore, Tappari si esibirà in una performance dal vivo e subito dopo inaugurerà prima la mostra personale dal titolo ‘Ogni cosa ha la sua Foggia’. Non mancherà il classico appuntamento con la Fiera dell’editoria con 40 case editrici presenti per tutta la durata della manifestazione (dal 22 al 29 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20).

Previsti altri due allestimenti: ‘Cupo incanto’ di Antonio Ferrara e Marianna Cappelli presso la galleria d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Dogana (inaugurazione venerdì 27 alle 9), e ‘Filo filo d’ombra’ di Teresa Porcella realizzato in collaborazione con ‘Scioglilibro’ nell’ambito del bando Cepell ‘Io leggo Ad Alta Voce’ (inaugurazione venerdì 27 alle 17) presso il Palazzetto dell’Arte ‘Andrea Pazienza’.

E poi ci saranno i laboratori creativi con i partner del festival (Utopikamente, Edizoni del Rosone, Accademia di Belle Arti, Mira, Galleria e museo di storia naturale, Teatro dei Limoni, Piccola Compagnia Impertinente, Teatro della Polvere, Teatro del Pollaio) e con la partecipazione straordinaria di Massimiliano Tappari e Lidia Pantaleo, mentre a partire da giovedì 26 spazio agli appuntamenti con i grandi ospiti della tredicesima edizione: Bruno Tognolini, Marianna Balducci, Teresa Porcella, Sergio Guastini, Roberto Grassilli, Francesca Carnevale, Eleonora Clemente, Michela Dalla Mura, Elisa Mazzoli, Antonio Ferrara, Marianna Cappelli, Carlo Carzan, Alessandro Sanna, Melania Longo, Alfonso Cuccurullo, Barbara Schiaffino e Angela Del Gobbo.

Previsti due incontri dedicati a insegnanti, formatori, educatori e bibliotecari, che si terranno in Fondazione: il primo martedì 24 alle 17 con Massimiliano Tappari intitolato ‘Stupor mundi’, il secondo venerdì 28 alle 16.30 - ‘L’albo foto-illustrato’ - a cui prenderanno parte Barbara Schiaffino (direttrice della rivista ‘Andersen’), Maria Amelia Amendola (Cepell) e le tre direttrici artistiche dei festival gemellati di Foggia, Zafferana ed Enna, ovvero Milena Tancredi, Gabriella Zammataro e Fenisia Mirabella.

Sabato 28 immancabile appuntamento con la ‘Notte in sacco a pelo’ insieme al ‘Raccontalibri’ Sergio Guastini (ore 20, museo di storia naturale), mentre al Teatro comunale Umberto Giordano doppio spettacolo per famiglie, a partire dalle 20.30: ‘Un imprevedibile Buck fotografico’ con Marianna Balducci e Alfoso Cuccurullo, e ‘Paesaggi a caso’ di Alessandro Sanna.

Grande festa di chiusura domenica 29 ottobre a partire dalle 17.30 al Teatro del Fuoco con il concerto della Fondazione Musicalia diretta dal Maestro Carmen Battiante e con le illustrazioni live di Marianna Balducci. A seguire premiazione del concorso letterario ‘Angela Articoni’ collegato al festival e intitolato ‘Fotofinestre. Rime quartine e sguardi aperti dal libro sul mondo’.

Le prenotazioni si apriranno martedì 10 ottobre alle ore 9.00. Le scuole potranno prenotarsi compilando il modulo scaricabile sul nuovo sito del festival o della biblioteca (il numero limite di classi partecipanti alle attività, per ogni scuola, è di due) da inviare all’indirizzo segreteriabuck@lamagnacapitana.it. L’utenza libera, invece, potrà prenotarsi chiamando il numero 0881.706448 (dal lun. al ven., 9-13.30 e 16-19). Le attività a cura del Teatro dei limoni (392.1242850), UtopikaMente (375.5635154), Piccola compagnia Impertinente (320.6212489) e Teatro della Polvere (351.5400172) richiedono una tariffa di partecipazione ed è necessario prenotare direttamente chiamando i contatti indicati. Per informazioni 0881.706448 oppure buckfestival.it.