Ad Ascoli Satriano un’immersione nel rinascimento con la 'Fiera del borgo antico'

L'antica città di Ascoli Satriano si prepara a rivivere un pezzo del suo passato con la quinta edizione della 'Fiera del borgo antico', una rievocazione storica del periodo in cui il principato di Ascoli era affidato al nobile spagnolo Antonio de Leyva, agli inizi del 1500. La manifestazione si terrà il 26 e 27 agosto nel suggestivo scenario del centro storico, tra palazzi nobiliari, chiese e piazze.



La 'Fiera del borgo antico' è un evento che coinvolge centinaia di figuranti in costume e offre numerose attrazioni per il pubblico: un folto corteo storico, una fiera con banchi dei mestieri dell’epoca e banchi di antica gastronomia, un accampamento militare, musica cinquecentesca e danze itineranti, area con giochi rinascimentali. Ad impreziosire la manifestazione ci saranno anche diversi gruppi storici specializzati provenienti da altre città, come gli sbandieratori di Cava de’ Tirreni, i falconieri di Melfi e gli arcieri di Torremaggiore i quali allestiranno anche un’area di tiro con l’arco per coinvolgere gli spettatori.



Solo il 26 agosto ci sarà la spettacolare esibizione dei numerosi archibugieri e trombonieri 'Senatore', sempre di Cava de’ Tirreni, che riprodurranno le salve d’onore e le fanfare tipiche dell’epoca. L'evento è un’occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera del Rinascimento e conoscere la storia di una città ricca di fascino.