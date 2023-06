La storia del gatto randagio Mowgli nel libro di Domenico Farina

Mowgli è un gatto randagio. Dopo una vita difficile e incerta ha trovato l’amore di una famiglia e la dignità di una casa accogliente. Mowgli ha avuto una seconda possibilità. E’ stato fortunato, ma sono tanti i mici randagi a cui tocca una sorte diversa. Di Mowgli, di chi ce l’ha fatta come lui e di chi non è stato così fortunato parla il libro di Domenica Farina, avvocato foggiano noto anche per il suo amore verso gli animali.

Il romanzo, dal titolo ‘Mowgli: La favola di un gatto randagio che ha trovato una casa’ sarà presentato sabato 1 luglio alle 18 presso la sala rosa dell’International ricevimenti. Durante l'evento di presentazione, l'autore avrà l'opportunità di condividere il processo creativo che ha portato alla stesura del libro e di approfondire le tematiche trattate. Un'occasione unica per immergersi nell'universo di Mowgli e per comprendere il potere delle storie nel sensibilizzare le persone sulla condizione degli animali randagi e sul loro diritto a una vita dignitosa.

Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto alle associazioni animaliste locali del territorio.