Deliceto, gli emigrati si raccontano nel libro del giornalista Pasquale Petrella

Una sessantina di storie di Delicetani emigrati. E’ ‘Deliceto on air nel mondo’, la nuova fatica letteraria del giornalista Pasquale Petrella. Si tratta delle storie che Petrella ha raccolto durante le puntate dell’omonimo format radiofonico trasmesso da Radio Prato Web che a cavallo fra il 2020 e il 2021 ha raccontato ogni domenica la vita di chi ha lasciato il borgo dauno per cercare fortuna altrove: da Melbourne a Toronto, da Buenos Aires al New Jersey, da Santiago nella Repubblica Dominicana a Kota Kinabalu in Malesia, da Londra a Norimberga, passando per le tante città del Nord, del Centro e qualcuna anche del Sud Italia.

Storie narrate dalla voce diretta dei protagonisti e che il giornalista (con la collaborazione di due delicetani residenti nel comune dauno, Michele Doto e Vito Biadi) ha fedelmente raccolto in questo volume che verrà presentato proprio a Deliceto lunedì 14 agosto in occasione dello spettacolo ‘Tale e Quale Show’ in programma sul piazzale Belvedere.

“Da emigrato, la mia famiglia si è trasferita a Prato quando avevo 14 anni – racconta Petrella – e non ho mai perso il contatto con il mio paese di origine. Frequentando i social ho scoperto che molti altri emigrati, come me, avevano un grande amore e tanta nostalgia per i luoghi della propria infanzia, così prendendo spunto da un gruppo Facebook che si chiama proprio ‘Deliceto nel Mondo’ ho deciso di realizzare la trasmissione con l’obiettivo di raggiungere i delicetani emigrati in varie parti del mondo e far raccontare loro come hanno vissuto l’emigrazione e come vivono ora il rapporto con il paese natale. E’ stato bello scoprire anche delicetani di seconda generazione che hanno affrontato un viaggio di diverse migliaia di chilometri per venire a scoprire il paese dei propri genitori”.

“Con questo libro – conclude – ho voluto rendere tangibile e duratura quella trasmissione che ormai è nell’etere, e ridare di nuovo visibilità a tutti coloro che per necessità sono stati costretti a lasciare la propria terra natia. Una emigrazione che per tanti ha significato lasciare una parte del proprio cuore in quelle vie e in quelle case, molte delle quali oggi sono abbandonate e qualcuna anche diroccata, nel vecchio quartiere storico del paese”.