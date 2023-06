E' made in Foggia la prima biografia del goleador Cosimo Nocera

E’ rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri e oggi diventa il protagonista di un libro made in Foggia. Si intitola ‘Vittorio Cosimo Nocera - 111 gol e un grande amore per il Foggia’ (Editore Mitico Channel - Prefazione di Riccardo Cucchi) ed è la nuova fatica letteraria del giornalista, scrittore e appassionato di calcio Giovanni Cataleta. Verrà presentato mercoledì 28 giugno nella sede della Fondazione ‘La Capitanata per lo Sport’, in via D'Adduzio 3 alle 18.

Converseranno con l'autore Domenico Di Molfetta (consigliere nazionale Fidal con delega al settore tecnico e centro studi e ricerche) e Bellisario Masi (direttore generale della Fondazione ‘La Capitanata per lo Sport’). Interverranno anche il presidente della Fondazione Aristide Guerrasio e Mary Nocera, figlia del grande campione cui è dedicato il libro.

Chi era Cosimo Nocera.

Cosimo Vittorio arrivò a Foggia nel 1959 e divenne subito popolare per la potenza del suo tiro ed i tanti gol, caratteristiche decisive per la promozione in serie A dei rossoneri nel 1964. Nel Foggia, Nocera segnò 102 gol in campionato (in 256 partite) e 9 in Coppa Italia (in 13). Con Nocera, il Foggia ha ottenuto due promozioni in serie B, una in A, due salvezze in A e un terzo posto in Coppa Italia.

E' suo anche il record del maggior numero di segnature in A (18), alla pari con Kolyvanov e in B (54), ma il leggendario attaccante campano è anche il primo giocatore del Foggia ad aver fatto un gol con la maglia della Nazionale azzurra, nel 1965, a Firenze contro il Galles. Nel suo libro, ricco di testimonianze, foto e documenti inediti, Cataleta racconta anche la correttezza di Nocera, che non fu mai squalificato.