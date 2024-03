Torna il festival delle idee 'Colloquia' per parlare di intelligenza artificiale

Torna ‘Colloquia’, il festival delle idee della Fondazione dei Monti Uniti che ogni anno riunisce nel capoluogo dauno i più qualificati rappresentanti del panorama culturale italiano, per discutere di temi di grande attualità ed interesse. Giunto alla quindicesima edizione, la kermesse, che si terrà da giovedì 14 a sabato 16 marzo nell'aula magna Cipriani del Distum dell'Università di Foggia in via Arpi, quest’anno avrà come tema ‘I.A.: esatti o umani’ e sarà condotta dalla vice direttrice del quotidiano ‘La Stampa’ Annalisa Cuzzocrea.

“L’intelligenza artificiale è senza dubbio il trending topic dell’anno – dichiara il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro – ma non è stato il desiderio di inseguire la moda del momento a indurci a dedicare la quindicesima edizione di Colloquia a questo affascinante tema, bensì la volontà di volgere lo sguardo al futuro per approfondire una materia che influirà su ogni aspetto della nostra vita, modificandola in modo radicale. Per evitare di trasformare Colloquia 2024 in un seminario di tipo accademico – prosegue il presidente – abbiamo preferito sottrarci a un dibattito eccessivamente tecnico a beneficio di un approccio che prenda spunto dagli aspetti quotidiani della vita”.

Si parte il 14 alle 18.30 con ‘Cruciverba volant’ insieme al semiologo milanese Stefano Bartezzaghi e a Ivana Bartoletti (una delle massime esperte a livello internazionale di questioni etico-giuridiche legate all'intelligenza artificiale). Si tratta di un format incentrato su un cruciverba live progettato a tema, in questo caso l’intelligenza artificiale, che sarà risolto insieme al pubblico presente in sala dalla Bartoletti.

Venerdì 15 marzo alle 17.30 a dialogare con il pubblico ci sono Davide Tabarelli (editorialista de ‘Il Sole 24 Ore’, presidente e fondatore di ‘NE-Nomisma Energia’, società di ricerca sull’energia e l’ambiente), Carlo Massarini (giornalista e fotografo, tra i primi a portare il rock a Radio Rai e a condurre programmi televisivi dedicati all’innovazione tecnologica) e Paolo Benanti (francescano del Terzo Ordine Regolare, si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie).

Sabato 16 alle 17.30 ‘Colloquia’ chiude l’edizione numero quindici con i giornalisti Annamaria Testa e Roberto Sommella, e il filosofo Maurizio Ferraris.

La partecipazione al festival è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti.