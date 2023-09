Dopo piazza Toni Santagata una casa museo sui Monti Dauni

La casa di Toni Santagata sui Monti Dauni potrebbe diventare un museo. È il desidero della vedova dell’artista, Giovanna Isola Morese, espresso nel giorno dell’intitolazione a suo marito della piazza principale di Sant’Agata di Puglia.

Nella casa di famiglia, nel paese che ha dato i natali al cantante, autore e attore, come riporta l’Ansa, vorrebbe raccogliere “dischi, foto, abiti di scena, la sua divisa da ufficiale in congedo dei carristi e i tantissimi scritti, racconti, novelle, poesie che mio marito, da uomo di grande cultura, ha lasciato. Un modo per contribuire ancor più alla conoscenza della sua vita e della sua arte nel mondo ed anche un modo per promuovere la conoscenza di questo splendido borgo a cui Tony era straordinariamente legato".

Questa mattina, Giovanna Isola Morese si è recata sulla tomba del marito, insieme alla Nazionale Attori. È sepolto lì accanto al figlio, scomparso qualche mese prima di lui. Questo pomeriggio, dopo la partita tra Nazionale Attori e sindaci dei Monti Dauni, è prevista la cerimonia di intitolazione della piazza e, questa sera, alle 22, un concerto tributo con Flora Celi e Santagata band.

"Stiamo lavorando, con gli amici di mio figlio, anche alla biografia di Tony – ha aggiunto Giovanna Isola Morese - e il mio desiderio è che emerga ancor più la immensa carica umana che Tony aveva. Una componente che, per quanto io la conoscessi, ho apprezzato e scoperto ancor più dopo la sua morte. Tony non è stato solo un grande artista. È stato prima di tutto un grande uomo".