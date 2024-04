In Capitanata musei aperti il 25 aprile e il primo maggio

Per il secondo anno consecutivo, il 25 aprile fa il paio con la prima domenica del mese e nella giornata dedicata all’anniversario della liberazione d’Italia, l’ingresso nei luoghi della cultura sarà gratuito. Il 1° maggio, invece, in occasione della Festa dei Lavoratori, le meraviglie della Puglia saranno visitabili al consueto costo del biglietto di ingresso. Questi i luoghi aperti in via straordinaria nella provincia di Foggia.

Il Museo archeologico nazionale e il Castello di Manfredonia dalle 9.30 alle 14 (ultimo ingresso alle 13), il Parco archeologico di Siponto dalle 10.30 alle19.30 (ultimo ingresso ore 19) e il Museo archeologico nazionale di Mattinata ‘Matteo Sansone’ dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 (ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura).

Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia. Il Museo ha sede all’interno dell’imponente architettura del castello angioino-aragonese. Il castello nelle sue forme attuali è il risultato di una serie di interventi, modifiche e restauri che hanno trasformato nel tempo l’impianto originario. Questo è tradizionalmente attribuito all’iniziativa del figlio di Federico II di Svevia, Manfredi (1232-1266), ma nessun documento offre un riscontro a questa ipotesi.

Parco archeologico di Siponto. Area archeologica di grande rilevanza che testimonia l’importanza raggiunta dall’antica Siponto in epoca romana (colonia dal 194 a.C.), quando assunse il ruolo di uno dei principali porti della Regio II. I resti della basilica paleocristiana a tre navate con abside centrale e pavimento a mosaico testimoniano il ruolo di Siponto quale sede di una delle più importanti diocesi della regione.

Museo archeologico nazionale di Mattinata ‘Matteo Sansone’. Allestito negli ambienti dell’ex Museo civico, ospita la collezione archeologica donata dalla famiglia Sansone allo Stato italiano nel 2022. La collezione è composta da circa 2500 manufatti ceramici, metallici, litici, numismatici, provenienti in massima parte dalla provincia di Foggia, in particolare dal Gargano e dall’area della piana del Tavoliere, che rimandano soprattutto alla locale cultura dei Dauni, cui appartiene anche un nucleo di frammenti di stele, alcuni provenienti da Monte Saraceno.

(foto Matteo Nuzziello)