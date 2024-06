In Capitanata eventi straordinari per le 'Giornate Europee dell’Archeologia'

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, castelli, musei e parchi archeologici spalancheranno le porte al pubblico con eventi speciali anche in Capitanata. Oltre, quindi, al consueto orario di apertura, i luoghi d’arte afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, saranno fruibili anche in orari inusuali, al costo ordinario. Questi i luoghi e le manifestazioni nella provincia di Foggia.

Al parco archeologico di Siponto visite guidate agli scavi attualmente in corso. Durante le tre giornate dedicate all’archeologia, oltre al racconto delle scoperte più recenti che aprono nuove interpretazioni sulle testimonianze medievali della città di Siponto, sarà previsto un momento dedicato ai bambini per raccontare attraverso un filmato e attività didattiche una delle professioni più affascinanti di sempre. L’evento è a cura della Direzione regionale Musei nazionali Puglia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in collaborazione con l'Università di Foggia, l'Università di Bari e l'Università McGill di Montréal (Canada) e l’associazione Archeosipontum.

Il Museo Archeologico nazionale ‘Matteo Sansone’ di Mattinata organizza ‘Arche0logia a piccoli passi’, l’iniziativa nata in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche - sezione Puglia - e il programma nazionale Nati per leggere, pensata per far conoscere ai bambini di età compresa tra 4 e 7 anni, il mondo dell’archeologia e degli oggetti normalmente esposti in un museo, attraverso letture ad alta voce. Appuntamento venerdì 14 giugno alle 17 quando il gruppo di volontari NpL Puglia di Mattinata, Monte Sant'Angelo e Manfredonia incontrerà bambini e famiglie per un momento condiviso di lettura dedicato all’archeologia.

Si bissa con le letture ad alta voce a cura del medesimo gruppo di volontari sabato 15 giugno a partire dalle 17 questa volta, però, presso il Museo Nazionale Archeologico e Castello di Manfredonia.

Maggiori informazioni e dettagli sulle iniziative sul sito web della Direzione: https://museipuglia.cultura.gov.it/

Note storiche sui luoghi

Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia. Il Museo ha sede all’interno dell’imponente architettura del castello angioino-aragonese. Il castello nelle sue forme attuali è il risultato di una serie di interventi, modifiche e restauri che hanno trasformato nel tempo l’impianto originario. Questo è tradizionalmente attribuito all’iniziativa del figlio di Federico II di Svevia, Manfredi (1232-1266), ma nessun documento offre un riscontro a questa ipotesi.

Parco archeologico di Siponto. Area archeologica di grande rilevanza che testimonia l’importanza raggiunta dall’antica Siponto in epoca romana (colonia dal 194 a.C.), quando assunse il ruolo di uno dei principali porti della Regio II. I resti della basilica paleocristiana a tre navate con abside centrale e pavimento a mosaico testimoniano il ruolo di Siponto quale sede di una delle più importanti diocesi della regione.

Museo archeologico nazionale di Mattinata ‘Matteo Sansone’. Allestito negli ambienti dell’ex Museo civico, ospita la collezione archeologica donata dalla famiglia Sansone allo Stato italiano nel 2022. La collezione è composta da circa 2500 manufatti ceramici, metallici, litici, numismatici, provenienti in massima parte dalla provincia di Foggia, in particolare dal Gargano e dall’area della piana del Tavoliere, che rimandano soprattutto alla locale cultura dei Dauni, cui appartiene anche un nucleo di frammenti di stele, alcuni provenienti da Monte Saraceno.

(foto Matteo Nuzziello)