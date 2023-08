A Cagnano Varano torna il premio letterario 'Il Rovo'

Manca poco alla proclamazione dei vincitori. A Cagnano Varano è tutto pronto per la serata conclusiva del concorso letterario ‘Il Rovo’ che quest’anno ha spento dodici candeline. L’appuntamento è per giovedì 17 agosto a partire dalle 20.30 presso largo Purgatorio.

L’iniziativa, nata dal gruppo tutto al femminile della Pro Loco di Cagnano Varano e inserita nell’ambito del progetto 'Maieutica della poetica. Le donne partoriscono cultura e incanto in una terra arida e marcata dalla disuguaglianza', è realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Puglia nell’ambito del bando “Futura - la Puglia per la Parità”, il cui obiettivo è la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi. L’evento del 17, infatti, è la tappa conclusiva di un percorso che ha visto la realizzazione a marzo di un seminario gratuito sul racconto breve destinato agli alunni dell’Istituto ‘De Rogatis-Fioritto’ e a maggio di un contest letterario online su Instagram rivolto a giovani e adulti sulla figura della mamma lavoratrice.

Come si legge sul sito del concorso, con ‘il Rovo’ non solo si vuole fornire a residenti e turisti un’opportunità di partecipare ad un evento culturale innovativo, “infettarli” con il virus della letteratura e sensibilizzarli all’arte, ma si vuole anche fornire l’opportunità di vivere in modo diverso il Gargano. Non solo spiagge e sagre, ma anche letteratura e arte, contribuiranno a far conoscere il territorio garganico anche al di fuori dei suoi confini. L’organizzazione, tutta al femminile, è composta da dieci donne che nel tempo sono riuscite a gemellare il premio garganico con un evento di grande risonanza, come è il premio letterario abruzzese ‘Il Tratturo Magno’ sponsorizzato dall’Unesco.