A Bovino con l'Archeoclub per la 'Giornata internazionale dei musei'

In occasione della ‘Giornata internazionale dei musei’, le sezioni di Bovino e Lucera dell'Archeoclub d’Italia Aps daranno vita ad una sorta di gemellaggio culturale e gastronomico con una serie di eventi. L’appuntamento è per sabato 18 maggio.

Il programma prevede alle 9.30 una visita guidata del borgo dauno di Bovino a cura dei soci dell’Archeoclub di Lucera seguito alle 13 da un momento conviviale. Alle 18 presso la Biblioteca del Castello ci sarà la presentazione del libro ‘SFIZI.DI.POSTA. La storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia’, ovvero trenta ‘sfizi’ inediti che coprono un arco temporale di circa 130 anni del nostro Paese. Storie di vissuti e spaccati di quotidianità che rivivono grazie ai documenti postali. Il libro, alla sua seconda edizione, è stato già presentato nelle più importanti città italiane e mostra in modo entusiasmante e cordiale come anche le carte apparentemente più insignificanti siano in realtà documenti storici, da molti e diversi punti di vista.

Alle 19 prenderà il via il progetto ‘Citizen History #Bovino’ per il quale la cittadinanza è invitata a condividere il proprio materiale documentario (della famiglia o meno), che verrà scansionato o fotografato, e poi inserito in un portale attraverso il quale si potranno effettuare ricerche mirate.

A partire dalle 20 e fino alle 22 tutti i musei di Bovino saranno aperti per la ‘Notte Europea dei Musei 2024’, evento annuale, promosso dal Ministero della Cultura francese che si svolge contemporaneamente in oltre 3000 musei in tutto il continente. L’obiettivo è quello di incoraggiare la scoperta e la riscoperta dei tesori culturali e artistici dei nostri paesi in un’atmosfera insolita e affascinante.

Per le prenotazioni scrivere a info@archeoclublucera.it o al 380.1993888.