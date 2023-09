Natura, teatro e tanta creatività per contrastare l'isolamento sociale sui Monti Dauni

Tredici comuni dei Monti Dauni, mille bambini, ventiquattro mesi. Sono i numeri di ‘Cultura in Circolo’, il progetto di alfabetizzazione culturale che nei prossimi mesi promuoverà azioni di contrasto all’isolamento sociale e culturale di alcune realtà scolastiche della Capitanata.

Il progetto, che vede come soggetto capofila ‘Mira aps’ e che è stato finanziato con i fondi del PNRR, si svilupperà come un viaggio creativo e conoscitivo per un migliaio di alunni dell’Istituto Comprensivo ‘G. Mandes’, dell’Istituto Comprensivo ‘P. Roseti’ e dell’Istituto Comprensivo ‘Monti Dauni' alla scoperta della storia, dell’archeologia e della natura del proprio territorio, della sua importanza e per la sua tutela.

Numerose saranno anche le attività per le famiglie e per i cittadini: spettacoli teatrali, passeggiate nei centri storici e percorsi di orienteering animeranno le piazze e le strade. I borghi interessati saranno quelli di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula e Volturino.

“Il progetto – spiegano da ‘Mira aps’ – vuole perseguire un obiettivo specifico su tutti, cioè mettere la scuole e i loro alunni in contatto con la natura, il teatro, la creatività utilizzando tutti i linguaggi possibili. Gli alunni e le alunne, le loro famiglie, e i cittadini dei 13 comuni si metteranno in movimento, verso e con la cultura, affinchè si crei intreccio, connessione con le realtà culturali, perchè tutti possano conoscere e godere delle bellezze di prossimità e da esse trarne beneficio sia intellettuale che umano”.

‘Cultura in Circolo’ sarà presentato il 22 settembre alle 11 presso il Palazzo Ducale di Pietramontecorvino. Parteciperanno, insieme ai progettisti di ‘Mira’ e ai rappresentanti di scuole e comuni coinvolti, anche i partner coinvolti nelle attività, ovvero la ‘Piccola Compagnia Impertinente’, ‘Spazio Baol aps’, ‘Polisportiva Ori Green Monte Sambuco asd’, l’associazione ‘Italia Nostra’, ‘Rosa Dei Venti aps’, la pro loco di Motta Montecorvino, la ‘Società Cooperativa Sociale Onlus Louis Braille’.