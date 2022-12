Al via 'CuCinema', la mini rassegna cinematografica dedicata alla musica

Lunatica INCANTIna presenta CuCinema, la mini rassegna cinematografica dedicata alla musica, in un’ atmosfera da cucina di casa in cui ci si potrà ritrovare tra amici e familiari per guardare insieme un film e al tempo stesso cenare e degustare il vino delle Cantine Arpi. Il primo appuntamento è venerdì 30 dicembre alle ore 20:32 con il film premio Oscar 'Green Book'.

Il cuoco Pietro Del Gaudio preparerà un menu a base di prodotti tipici di stagione: Tortino di patate con erbette di campo e crema di caciocavallo podolico; ravioli farciti con cime di rapa aglio e olio e conditi con pomodorino prunello giallo e cacioricotta.

IL FILM - GREEN BOOK

Nel 1962, dopo la chiusura temporanea del nightclub di New York Copacabana per lavori di ristrutturazione, il buttafuori del locale Tony Vallelonga deve trovare a tutti i costi un lavoro per mantenere la sua famiglia. Sfruttando anche la propria capacità oratoria, grazie alla quale si è meritato il soprannome di Tony "Lip", l'ex buttafuori accetta così di lavorare per il pianista classico afroamericano Don Shirley, facendogli da autista e da tuttofare in un tour nel sud degli Stati Uniti, zona in cui è ancora in vigore la segregazione razziale dei neri. Regia Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Vincitore di 3 premi Oscar, tra cui miglior film e 3 Golden Globe.

Prenotazione fiduciaria telefonando alle Cantine Arpi allo 0881.775327 oppure scrivendo a info@moodyjazzcafe.it Contributo € 10 (bevande escluse)

Cantine Arpi: Via delle Casermette,7 | Foggia