La Croce Rossa in campo contro la violenza di genere: l'iniziativa in 'Mongolfiera'

La Croce Rossa Italiana del Comitato di Foggia in campo contro la violenza di genere. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i giovani della Croce Rossa Italiana di Foggia hanno organizzato, per il 25 novembre, una campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle donne, contro ogni abuso di potere e controllo che si manifesta attraverso la violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, assistita, spirituale, mobbing e stalking. I giovani della Croce Rossa Italiana del comitato di Foggia incontreranno la popolazione il 25 novembre presso il centro commerciale Mongolfiera, in viale degli Aviatori 126, dalle 17 alle 21.