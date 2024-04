Costellazioni tanniche, dove la terra abbraccia il cielo

Cantine Merinum, in collaborazione con @Astro_Gargano, vi invitano presso Tenuta Padre Pio a partecipare ad una serie unica di incontri: Costellazioni Tanniche. Ben quattro gli appuntamenti da non perdere che fondono la magia dei vini con le meraviglie dell'Universo.



Immersi tra le splendide vigne di Tenuta Padre Pio, dove le viti danzano in armonia come un’onda, ogni incontro sarà un'occasione per degustare i profumi e i sapori unici dei vini di Cantine Merinum, selezionati con cura e vinificati seguendo processi accuratamente selezionati dall’azienda.

Accanto a questi gioielli enologici, il palato sarà deliziato con buonissimi piatti del territorio, perfetti complementi ai nettari della terra.



Al telescopio, con Nunzio Micale, la Luna si mostrerà nella sua totale bellezza. Non solo verrà raccontata la sua ipotetica influenza in viticoltura e le curiosità scientifiche ad essa annesse, ma se ne potrà scrutare la superficie, con i mariae e crateri, in ogni singolo particolare. La scoperta del cielo verrà proposto come un viaggio, un cammino, dalla terra al cielo, distanziando, anche con l’immaginazione, ad anni luce dalla Terra, guardando in contemporanea dall’oculare meravigliose nebulose e galassie.