Corti in Opera, Festival di cortometraggi. Sabato 14 maggio 2022 h 20.30, al Cineteatro dell’Opera di Lucera

Sabato 14 maggio alle ore 20.30 andrà in scena al Cineteatro dell’Opera di Lucera l’evento conclusivo della 4^ edizione di Corti in Opera, il Festival di cortometraggi organizzato dal Cineteatro dell’Opera con il patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Foggia e Comune di Lucera.



Il pubblico assisterà alla proiezione di cinque corti selezionati dal direttore artistico Marco Torinello: “Big” di Daniele Pini, “Buon compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua, “Klod” di Giuseppe Marco Albano, “Matria” di Luciano Toriello, “Notte romana” di Valerio Ferrara.



A condurre la serata, come nella precedente edizione, sarà il giornalista Felice Sblendorio, che darà vita a dei momenti di dibattito con i registi Angela Bevilacqua, Daniele Pini e Luciano Toriello, la protagonista di “Matria” Carla De Girolamo, gli sceneggiatori di “Notte romana” Alessandro Logli e Matteo Petecca. Prevista anche la presenza, tra gli ospiti, della Presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco.



Corti in Opera 2022, la cui direzione organizzativa è affidata a Gianni Finizio, si concluderà con la degustazione enogastronomica “Capitanata Food&Wine” a cura di Terre e Gusti e Cantina La Marchesa.



L’ingresso alla serata è di € 5, comprensivo di degustazione. È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Cineteatro dell’Opera (tel. 3279966650) e la libreria Kublai di Lucera (tel. 0881542669).



L’evento del 14 maggio sarà preceduto da tre giornate di proiezioni dedicate agli studenti della città di Lucera (11-13 maggio).