Si terrà sabato 10 e domenica 11 giugno il corso base di formazione 'Istruttore Calisthenics', in programma presso a Foggia presso la palestra New Life. Dopo l'introduzione e la presentazione del docente e delle finalità del corso, il programma prevede: Formazione e programmazione sugli esercizi base del Calisthenics, Plank to Planche, Hollow to front lever, Frog Stand, V-Push up, Push up, Pull up, Chinu up, Dip, Pistol Squat, Squat, Programmazione su come elaboratore e adattare una scheda di allenamento personalizzata in base al livello di partenza e un test di valutazione. La quota di partecipazione al corso è di 200 euro e comprende: 'Diploma di Istruttore base di Calisthenics, riconosciuto e patrocinato da CSI (ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), iscrizione al CSI, Tesserino tecnico, dispense. Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità: 50,00€ in fase di iscrizione presso la palestra New Life, sita a Foggia in via Isonzo 28 F, oppure attraverso il modulo di iscrizione (che troverete allegato alla presente) ed effettuando un bonifico come acconto.

Saldo in fase di registrazione il giorno del corso.

I dati per effettuare il bonifico sono i seguenti:

ASD NEW LIFE

IBAN : IT67K0503415700000000005677