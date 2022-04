A strappare il titolo vinto da 'I Giovanissimi' nel 2018, ci hanno pensato i carri trainati dai buoi della contrada 'Colle Finocchio Vaccareccia', che ha tagliato il traguardo prima degli altri. Secondo posto per iil partito 'Colle Finocchio San Vito', terza 'La Cittadella'.

Grazie a una massiccia presenza delle forze dell'ordine e al piano sicurezza varato per permettere alla classica 'Carrese' di Chieuti di tornare dopo tre anni di stop, è filato tutto liscio senza incidenti l'evento di punta della cittadina foggiana in onore di San Giorgio Martire

Applausi e gioia per la 'Corsa dei Buoi': pungoli in alto al traguardo in segno di vittoria