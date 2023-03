Torna finalmente la 'CorriManfredonia'

Dopo un periodo di pausa, in parte forzata per via della recente pandemia, nell’autunno prossimo ritornerà, in quel di Manfredonia (FG), un appuntamento podistico molto noto ed apprezzato in Puglia ed anche fuori Regione. Si tratta della ‘CorriManfredonia’, classicissima competizione su strada per diversi anni abbinata al ‘CorriPuglia’, storico e partecipato trofeo itinerante della nostra Regione. La prossima edizione, giunta alla sua quattordicesima volta, verrà corsa in memoria di Pasquale Tomaiuolo, grande appassionato dimostratosi sempre prodigo nei confronti dell’evento.

In realtà nel 2019 la ‘Asd Gargano 2000’, società organizzatrice, ha utilizzato il proprio “marchio di fabbrica” anche per una gara non competitiva, rivelatasi particolarmente gradita anch’essa. Quest’ultima era andata in scena in concomitanza con i festeggiamenti per la Madonna di Siponto, patrona cittadina, nel centralissimo Corso Manfredi. Numerosi sono stati i fuoriclasse che nel corso degli anni si sono dati appuntamento alla ‘CorriManfredonia’, battagliando sportivamente sulle strade della città del golfo… dall’azzurro Matteo Palumbo al campione italiano di maratona Dario Santoro, entrambi manfredoniani doc. Memorabili altresì le partecipazioni di altri big del calibro di Rosaria Console, Daniele Caimmi, Domenico Ricatti, Nicolò Rotondo, Ottaviano Andriani nonché dei fuoriclasse paralimpici Luca Mazzone e Carlo Durante, giusto per citarne qualcuno.

Sono cominciati, pertanto, i relativi preparativi, a cura in primis del presidente Giovanni Cotugno, per una manifestazione che si svilupperà interamente nel centro storico della città garganica, su di un circuito che verrà attraversato alcune volte, sino al raggiungimento della classica distanza dei km 10. È previsto il rilevamento elettronico delle prestazioni degli atleti mediante chip. L’appuntamento in questione sarà valevole per il circuito provinciale ‘Grand Prix’. Seguiranno ulteriori notizie ed il dispositivo di gara.