Convochiamoci per 'Pace': al via l’ultima fase del più ampio progetto Teatro Diffuso 2023

Convochiamoci per “Pace” è il claim che accompagna l’ultima fase del più ampio progetto Teatro Diffuso 2023 che porterà allo spettacolo “Pace” di Aristofane. Il laboratorio teatrale e musicale dedicato alle nuove generazioni in forma gratuita, ideato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi e realizzato all’interno del più ampio progetto “Crescincultura”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che in questa ultima fase vedrà al fianco anche Comune di Manfredonia e Teatro Pubblico Pugliese, per la realizzazione dello spettacolo “Pace”, una riscrittura da Aristofane di Stefania Marrone, Cosimo Severo e le musiche originali dal vivo di Fabio Trimigno. Dopo la prima parte del laboratorio partita a maggio scorso e dedicata agli adolescenti della città, dal 4 luglio “Teatro Diffuso” si allarga ancora e accoglie i bambini dai 6 ai 10 anni.

«Sarà ancora una commedia di Aristofane a metterci assieme, a darci il via per l’invenzione, le parole, l’alto e il basso della creazione collettiva. Per una produzione di comunità», racconta Cosimo Severo, regista e direttore artistico della Bottega degli Apocrifi, che aggiunge: «”Pace” non ha, purtroppo, mai smesso di chiamarci in causa, di renderci umanità ridicola e di stanarci dal rifugio protetto in cui ci siamo cacciati». Il laboratorio, che prenderà il via il 4 luglio, proseguirà fino agli spettacoli del 28 e 29 luglio, in cui sarà “Pace” nella città. La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia 0884.532829 - 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com. Il progetto “Crescincultura” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.