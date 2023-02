Conversazioni di storia locale: i maestri foggiani nell'arte commemorativa in Capitanata

Scultori pugliesi del Novecento nei monumenti ai caduti di Capitanata è il titolo del prossimo appuntamento con le Conversazioni di Storia Locale, in programma giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 17.30, nella Sala Narrativa della Biblioteca 'la Magna Capitana' di Foggia. Sarà l’architetto Gianfranco Piemontese, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Monti Uniti, a conversare con il pubblico, in questa nuova tappa del ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca per approfondire temi, personaggi ed eventi storici del territorio.

La fortuna della scultura in Italia nei primi trent’anni del Novecento sarà al centro della serata, che si concentrerà soprattutto sulla realizzazione dei monumenti ai Caduti della prima guerra mondiale. Particolare attenzione sarà dedicata all’arte commemorativa in Capitanata, grazie al contributo di molti scultori di fama nazionale. “Tra questi, numerosi furono i maestri d’arte originari della provincia di Foggia, o di altri territori pugliesi”, anticipa Gianfranco Piemontese, autore di numerosi saggi, già docente di Storia dell’arte al liceo classico Nicola Zingarelli di Cerignola, alle Accademie di Belle Arti di Bari e di Lecce e all’Università degli Studi di Foggia. “Ricordiamo i nomi di Gaspare Bisceglia, Beniamino Natola, Giacomo Negri, Luigi Schingo, Antonio Bassi, Vito Antonio De Bellis, Tommaso Piscitelli, Nicola Schiavone, Salvatore Postiglione – precisa Piemontese –. Si tratta di autori che hanno lasciato importanti opere in diversi luoghi della Capitana, anche nei piccoli centri”. Immutata la formula delle conversazioni, che prediligono il taglio divulgativo, per rivolgersi agli appassionati di storia patria, non necessariamente specialisti o esperti della materia.

Gli incontri proseguiranno il 14 marzo con l’intervento dal titolo Foggiani e Alleati: storie di un’inevitabile convivenza, a cura di Tommaso Palermo, docente di lettere e autore di numerosi testi sulla storia di Foggia. Il penultimo incontro si terrà il 18 aprile: sarà Carmine de Leo, Presidente dell’Associazione Amici del Museo, ad intervenire sulle antiche corti di giustizia della Capitanata. Incontro conclusivo, il 16 maggio, con Saverio Russo, docente di Storia Moderna dell’Università degli Studi di Foggia e la tesista Vincenza Scioscia, sul tema dedicato ad una famiglia dell’élite lucerina: i Bonghi del primo Ottocento. Tutti gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 17.30 in Sala Narrativa ad ingresso libero.