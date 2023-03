Conversazioni di Storia Locale: in Biblioteca si parla della convivenza fra Foggiani e Alleati

Proseguono le Conversazioni di Storia Locale, il ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia per approfondire temi, personaggi ed eventi storici del nostro territorio. Appuntamento martedì 14 marzo 2023, alle ore 17.30, in Sala Narrativa, per parlare di “Foggiani e alleati: storie di un’inevitabile convivenza”.

Dai bombardamenti nell’estate del 1943 all’occupazione delle forze angloamericane sino agli inizi del 1947, la conversazione, a cura di Tommaso Palermo, si soffermerà sui rapporti, a volte difficili a volte complici, tra la popolazione locale e gli alleati. Sulla base di documenti dell’epoca e testimonianze dirette, si proverà a ricostruire quel periodo, prendendo in esame aspetti militari e governativi legati alla ricostruzione materiale e morale della città. Nato a Roma nel 1976, Tommaso Palermo vive da sempre a Foggia, dove lavora come docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado. Appassionato di ricerche storiche, dedica il proprio tempo libero allo studio prevalentemente del territorio locale.

Fa parte dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e del comitato “Un monumento a ricordo delle vittime del ’43 a Foggia APS (Associazione di Promozione Sociale).”. Gli incontri proseguiranno il 18 aprile con Carmine de Leo, Presidente dell’Associazione Amici del Museo, che interverrà sulle antiche corti di giustizia della Capitanata, e il 16 maggio, con Saverio Russo, docente di Storia Moderna dell’Università degli Studi di Foggia e la tesista Vincenza Scioscia, sul tema dedicato ad una famiglia dell’élite lucerina: i Bonghi del primo Ottocento. Tutti gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 17.30 in Sala Narrativa ad ingresso libero.