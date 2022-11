Tornano le 'Conversazioni di storia locale': in Biblioteca si parla di 'Antiche strade e ponti della Daunia'

Nuovo appuntamento, martedì 15 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, delle Conversazioni di Storia Locale, il ciclo d’incontri per approfondire temi, personaggi ed eventi storici del territorio, giunto ormai alla sesta edizione.

Antiche strade e ponti della Daunia è il titolo dell’incontro, a cura di Pina Cutolo, impegnata sin dal 1987 nell’associazione Italia Nostra, per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione. Consigliere Nazionale in carica, Responsabile della Formazione, ha curato numerosi progetti didattici e manifestazioni culturali sui temi della tutela ambientale e dei beni culturali.

Al centro dell’incontro le antiche reti stradali di epoca preromana, spesso coincidenti con le vie armentizie, utilizzate dai pastori per la transumanza, successivamente adeguate e consolidate, in epoca romana, per esigenze militari e commerciali.

In larga parte cancellate dal sistema viario attuale, restano però delle tracce di queste antiche vie da far conoscere e valorizzare.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato un video, realizzato per la sezione Italia Nostra da Pina Cutolo e dal videomaker Angelo Palermo, per documentare il percorso preso in esame anche con delle riprese aeree.

Come sempre, l’incontro, con taglio divulgativo e colloquiale, sarà aperto al contributo di tutti, per dar vita ad una conversazione corale e interattiva. Si proseguirà con altri sei appuntamenti fino a maggio: il 13 dicembre, il musicista e operatore culturale Bruno Caravella relazionerà sul tema Della ballata di Francesco Marcone e altre storie tra canzoni e poesia. Il nuovo anno si aprirà il 10 gennaio con l’avvocato Francesco Andretta, che parlerà di Bernardino Maria Frascolla, il primo Vescovo di Foggia nella nuova Italia liberal-massonica. Il 21 febbraio, con l’architetto Gianfranco Piemontese, componente CdA Fondazione dei Monti Uniti, si parlerà degli scultori pugliesi del Novecento nei monumenti ai caduti di Capitanata. L’incontro successivo sarà il 14 marzo a cura di Tommaso Palermo, docente di lettere e autore di numerosi testi sulla storia di Foggia, che terrà una relazione dal titolo Foggiani e Alleati: storie di un’inevitabile convivenza.

Il penultimo incontro si terrà il 18 aprile: sarà Carmine de Leo, Presidente dell’Associazione Amici del Museo, ad intervenire sulle antiche corti di giustizia della Capitanata.

Incontro conclusivo, il 16 maggio, con Saverio Russo, docente di Storia Moderna dell’Università degli Studi di Foggia e la tesista Vincenza Scioscia, sul tema dedicato ad una famiglia dell’élite lucerina: i Bonghi del primo Ottocento.

Tutti gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 17.30 in Sala Narrativa ad ingresso libero.