'Convento diVino': serata enogastronomica a Celenza Valfortore

Il 12 Novembre 2022 presso il Convento San Nicola di Celenza Valfortore si terrà una serata enogastronomica all’insegna del buon vino, cibo, musica live. Il percorso enogastronomico prevederà degustazione di tre calici di vino della Cantina Teanum, aperitivo cenato nel chiostro del Convento e cena all’interno dell’ex Mulino.

Il tutto sarà allietato da musica live con il Sassofonista Pierluigi Santella e il concerto Folk art - Le vie del folk ed una mostra di pittura di Luigi Torre.

Le prevendite saranno disponibili fino al 06 novembre. Questa serata è ispirata ad un episodio del 12 Novembre 1626, giorno in cui le Monache che risiedevano all'interno del Monastero San Nicola furono protagoniste di una vicenda surreale. Era una rigida mattina d’inverno e Suor Angela, l’addetta alla lettura delle missive che arrivavano al Convento, aprendo una di queste rimase colpita dal contenuto.

“L’ode ad una casa […]”, con questa frase iniziava l’epistola. Suor Angela la lesse tutta d’un fiato e notò fin da subito che il mittente tesseva lodi al suo splendido Monastero in cui viveva assieme alle altre suore. Lo elogiava come si elogia un bambino a sua madre. Ne parlava come se fosse un prestigioso palazzo da custodire per secoli, non solo mantenendone le architetture originali ma anche preservandolo dal potere di terzi.

“Il Manzoni 2 dovrà rimanere di proprietà delle Monache della Seconda Regola di Santa Chiara. Il Divino”, con queste parole concludeva l’epistola il mittente misterioso, il Divino.

Il contenuto della lettera restò ignoto a tutte le altre monache ma dopo quella lettura per Suor Angela cambiò tutto, infatti quella epistola si "impossessò" della sua capacità di vivere in modo sereno e tranquillo la vita e si concentrò unicamente sulla richiesta del Divino di non permettere a nessuno di mettere le mani sul Monastero San Nicola a tal punto che la stessa il 12 Novembre di ogni anno celebrava il suo Monastero con del buono vino e dei canti per elogiarlo come avrebbe voluto il Divino.

Il 12 Novembre 2022 Suor Angela non potrà essere presente ma ci auguriamo che molte altre persone elogeranno il Covento come avrebbe voluto il Divino nel lontano 1626, con musica live, buon vino e ottimo cibo.