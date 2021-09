A San Paolo di Civitate un convegno dedicato alla 'Peranzana' dell'Alta Daunia

Si terrà mecoledì 15 settembre, con inizio dalle ore 17,00, presso Fattoria Rovello a San Paolo di Civitate, Lab Oleum, Convegno – La Cultivar Peranzana dell’Alta Daunia – Opportunita’ per il Nostro Territorio, che vedrà imprenditori, rappresentanti della pubblica amministrazione, docenti, esperti ed esponenti di associazioni di settore, intorno ad una delle maggiori risorse della nostra terra.

Di origini provenzali, la peranzana (adattamento dialettale della parola provenzale) viene introdotta nei propri possedimenti dalla famiglia di Sangro verso la metà del 1700. Una cultivar pura, ad oggi tipica del triangolo Torremaggiore – San Paolo di Civitate – San Severo, fonte di un olio extravergine dal gusto intenso e deciso, figlio degli oliveti carichi di luce e storia dell’Alto Tavoliere, che ha trovato qui il microclima ideale per regalare un olio extravergine ricco di ricercate proprietà organolettiche e nutrizionali: un prodotto unico, deputato alla crescita economica e produttiva della zona.

Ad aprire il convegno esponenti di Fattoria Rovello, una realtà da sempre impegnata nella valorizzazione delle risorse agricole e culturali, a cui seguiranno i saluti di esponenti della pubblica amministrazione di San Paolo di Civitate.

Pasqua Attanasio, Presidente del Gal Daunia Rurale interverrà su “Il perché di una misura per la cooperazione”, seguita dalla dott.ssa Assunta Di Matteo, della Rete Fattorie Sociali, che illustrerà il tema “Le fattorie sociali, un presidio agro – sociale nel territorio”. Teresa de Pilli, docente dell’Università degli Studi di Foggia, settore Scienza e Tecnologia Alimentare, porrà l’accento su “L’analisi sensoriale come strumento analitico per la caratterizzazione dei prodotti tipici”, mentre l’imprenditrice agricola Sabrina Sciroppo, produttrice di olive da mensa peranzane, illustrerà le “Potenzialità del mercato italiano sul consumo di olive da mensa di cultivar peranzana”.

Giuseppe Lopriore, docente dell’Università degli Studi di Foggia, parlerà della “Duplice attitudine della cultivar peranzana” seguito dal dott. Nazzario D’errico, direttore del Consorzio Alta Daunia, sul tema “Sistema olivicolo alta Daunia”.

A chiudere i lavori esponenti di Fattoria Rovello partner, insieme alle aziende Posta Faugno, Masseria Difensola, Sanabea e Mater Natura, di OFF ROLE – Officina Agrosociale.

A cura degli stessi l’apericena con prodotti e sapori del territorio.

Un appuntamento da non perdere, un’opportunità di sviluppo per un terra che vuole ed ha bisogno di crescere, capace di fare squadra, condividendo idee, abilità e passione.

L’iniziativa rientra tra gli interventi del PSR PUGLIA 2014-2020.

Per informazioni Fattoria Rovello, C.da Rovello C.N. - 71010 San Paolo di Civitate – Fg. Tel. 389-9232902

