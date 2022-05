'Donne per lo Sviluppo Sostenibile - Risorse e Azioni', il convegno promosso dai Lions Club Foggia Host

Il 5 maggio, dalle ore 17.30, si terrà presso l’auditorium della biblioteca Magna Capitana, in Foggia, il convegno dal titolo 'Donne per lo Sviluppo Sostenibile - Risorse e Azioni'. L’incontro, organizzato dal Lions Club Foggia Host, prende le mosse dalla 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 26) che si è tenuta a Glasgow.

In tale incontro sono stati ripresi e modificati i punti chiave dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile, cui ha fatto seguito, nella Regione Puglia, l’Agenda di Genere 2030. Questi due importanti documenti introducono i temi della conferenza del Lions Club Foggia Host, tutta al femminile, nell’auspicata direzione del superamento di ogni disparità di genere, prevaricazione o forma di violenza.

I temi saranno trattati tutti in un’ottica femminile, per valutare le azioni concrete a favore delle donne già presenti nel territorio, sia in termini protettivi che di supporto ed accompagnamento. I luoghi fisici a cui possono accedere nei momenti di difficoltà per un sostegno a 360° ed il fondamentale contributo che possono apportare per uno sviluppo globale sostenibile e per una nuova visione della società.

Interverranno su tali tematiche l’Avv. Massimiana Costantino, Presidente del Lions Club Foggia Host, introducendo alcuni elementi importanti dell'Agenda 2030 dell'Onu poi ripresi dall’Agenda di Genere della Regione Puglia, la Dott.ssa Francesca Vecera, Coordinatrice CAV di Telefono Donna Foggia, la quale parlerà del ruolo dei Centri antiviolenza per la fuoriuscita dalla violenza domestica, una piaga sociale purtroppo ancora presente sul nostro territorio ma oggetto di sempre maggiori attenzioni da parte delle istituzioni e del privato sociale, l’Avv. Ida Di Masso, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati Foggia, che si occuperà di illustrare il tema dei Diritti Umani e della rilevanza mondiale della questione della Violenza di Genere, e infine la Sales & Service Manager della Manpower di Foggia, Eugenia Infante, la quale porterà un dettagliato resoconto sulla situazione attuale delle donne nel mondo del lavoro: quali criticità possono essere ancora rilevate nella disparità di genere in questo ambiente e quali sono le prospettive future di miglioramento.

Concluderà il Dott. Gaetano Dario D’Alessandro, Psicologo - Psicoterapeuta e Life Coach, offrendo una diversa chiave di lettura della differenza di genere: quanto essa possa divenire una reale risorsa e cosa può fare ogni donna per accedere al proprio reale potenziale.