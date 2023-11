'La povertà sociale ed educativa: strumenti de misure di contrasto'

Le Acli di Torremaggiore organizzano un convegno con a tema 'La Povertà Sociale ed Educativa: Strumenti e Misure di Contrasto'. E' da poco stato pubblicato dall'Istat il Rapporto 2022 sulla povertà da dove emerge che è crescita la povertà assoluta. Nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie e oltre 5,6 milioni di individui

Papa Francesco, in occasione della settima giornata Mondiale dei Poveri che ha avuto come motto 'Non distogliere lo sguardo dal povero' (Tb 4,7). nell'omelia ha denunciato che viviamo un momento storico che non favorisce l’attenzione verso i più poveri, i poveri diventano immagini che possono commuovere per qualche istante, ma quando si incontrano in carne e ossa per la strada allora subentrano il fastidio e l’emarginazione. "Con il convegno vogliamo declinare le povertà di oggi in un contesto generale ma anche territoriale".

Il convegno organizzato in collaborazione delle Acli Provinciali e con il patrocinio del Comune di Torremaggiore si terrà Martedì 28 Novembre alle ore 17,30 nella sala del trono del castello di Torremaggiore.