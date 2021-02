Il Leo Club 'Umberto Giordano' lancia il contest 'L'arte di Donare': "Spiega con la tua arte il valore di questo gesto"

“L’Arte di Donare” col patrocinio dell’Avis Comunale di Foggia consiste in un contest artistico in cui gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado possono mandare una propria opera d’arte dal 18 al 28 Febbraio creando così una mostra virtuale. La gara si terrà tra l’1 e il 5 Marzo e l’artista che avrà ricevuto più Like sarà premiato il 7 Marzo e riceverà un buono Amazon di euro 100

Il Leo Club Foggia U. Giordano con il contest “L’Arte di Donare” aderisce al TeSN Leo Zero Negativo Dono Positivo (Tema di Sensibilizzazione Nazionale degli anni sociali 2019/2020; 2020/2021). Il nome è un gioco di parole tra Zero Negativo (ovvero 0 Rh-, il gruppo sanguigno donatore universale) e Dono Positivo, per enfatizzare la positività del gesto di donare il sangue.

Gli interessati potranno trovare tutti i riferimenti per partecipare al contest sui profili social del Leo Club Foggia U. Giordano.

Per l’occasione, il Leo Club Foggia U. Giordano invita la cittadinanza a partecipare alla donazione del sangue.

“Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere.”