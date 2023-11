A Foggia torna il contest 'Io leggo perchè"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In avvio, nella settimana dal 4 al 12 novembre, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Organizzato dall’Associazione Italiana Editori e reso possibile dal sostegno del Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il progetto nazionale “#IoLeggoPerché” è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura.

Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo dell’iniziativa, finora sono stati donati alle scuole oltre due milioni di libri nuovi, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

L’Einaudi, con le sue studentesse e i suoi studenti, ovviamente, non poteva mancare e quest’anno l’istituto partecipa e promuove l’iniziativa in collaborazione con la Libreria Ubik e la Libreria Mondadori di Foggia, con una serie di iniziative che vanno dall’invitare i passanti all’acquisto e al dono con dedica di un libro da 'regalare' alla biblioteca della scuola, fino all’incontro con l’autore.

Il bello è che al termine della raccolta, si legge nel progetto, “gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale”, che tutto sommato vuol dire che più libri verranno donati dai passanti, più alto sarà il contributo da parte degli Editori con altrettanti nuovi libri regalati alla Biblioteca scolastica.

Perché “Leggere ti fa grande” e questo in fondo è il sincero augurio per tutti i nostri giovani futuri cittadini. Sabato 4 novembre vi aspettiamo numerosi per le strade della nostra bella città.