Studenti in visita alle dighe di Capitanata. Al via la settimana della bonifica e dell’irrigazione

Come funziona il sistema irriguo di Capitanata? A spiegarlo ci pensa il Consorzio per la Bonifica della Capitanata che dal 13 al 21 maggio aprirà le sue porte a studenti e cittadini del territorio che vogliono visitare gli impianti dell'Ente. In occasione della settimana della bonifica e dell’irrigazione organizzata dall’ANBI, infatti, sarà possibile visitare le strutture del Consorzio scegliendo fra quattro itinerari.

‘Dalla Sorgente alla fonte’ è quello che prevede la visita alla diga di Occhito, mentre ‘La forza dell'acqua’ va dalla torre piezometrica P3 sino alla Vasca del Celone passando per la diga Capaccio. ‘Le stagioni della Bonifica’ è il percorso nella zona ofantina che darà modo di visitare la diga Capacciotti, l'impianto di sollevamento ‘Montagna spaccata’, il centro irriguo San Samuele e l'idrovora Salpi. ‘Dai monti dell'Irpinia per dissetare la pianura’ è, infine, il tour per chi vorrà conoscere la diga sul torrente Osento, il canale Ofanto Capacciotti e l'impianto di Canestrello.

Ad oggi sono 21 gli istituti scolastici della provincia (per un totale di 1100 studenti fra scuole primarie, secondarie e superiori) che hanno aderito al progetto e che nei prossimi giorni andranno alla scoperta degli impianti di Capitanata.

“È un'occasione di avvicinamento al cittadino – sottolinea il presidente dell'Ente Giuseppe De Filippo – perché ci consente di far conoscere a tanti le funzioni e le strutture del Consorzio. Si tratta di un momento in cui possiamo arrivare a tutta la comunità di Capitanata e specialmente alle nuove generazioni”.

“Siamo soddisfatti per la buona partecipazione registrata anche quest'anno. Ventuno istituti scolastici della nostra provincia hanno aderito e dopo aver studiato in classe i compiti e il funzionamento dei consorzi ora avranno modo di vederli dal vivo con le visite guidate dai nostri tecnici” aggiunge Francesco Santoro, direttore generale dell'Ente.