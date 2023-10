'L'Isola azzurra' del compositore foggiano Evemero Nardella in prima assoluta al Teatro Giordano

Un gruppo di turisti americani, gelosie e amori con perno nella liaison sentimentale di una semplice ragazza dell’isola per un ladro gentiluomo, un furto al grand hotel ‘Splendido’, indagini e perdono nel lieto finale d’obbligo tra valzer, romanze, danze e canzonette sullo sfondo di una splendida e azzurrissima Capri del primo Novecento. Sono questi gli ingredienti della operetta in tre atti ‘L’isola azzurra’ (1913-1914) scritta dal compositore Evemero Nardella e che il prossimo 19 ottobre alle 21 andrà in scena in prima assoluta al Teatro Umberto Giordano.

Donato dalla famiglia Nardella alla Biblioteca del Conservatorio del capoluogo dauno sul finire degli scorsi anni Cinquanta, la riduzione manoscritta e autografa per voci e pianoforte (unica testimonianza esistente dell’operetta) è stata di recente oggetto di un sapiente lavoro di trascrizione, edizione e orchestrazione che ha reso possibile la sua messa in scena.

Alla città di Foggia, quindi, oggi viene restituito un piccolo gioiello musicale che in qualche maniera affonda le sue radici nel capoluogo dauno (Nardella era foggiano, anche se studiò a Napoli e lì divenne assai conosciuto). Il merito va al lavoro di ricerca musicologica condotto dal professor Agostino Ruscillo e a quella documentaria curata dalla prof.ssa Lilly Carfagno. E non solo. La messa in scena del 19 vedrà anche il coinvolgimento oltre che dell’orchestra e degli allievi dei corsi di canto lirico del Conservatorio Umberto Giordano, anche dell’Accademia delle Belle Arti per le scenografie, della sartoria ‘Shangrillà’ per i costumi, del corpo di ballo della scuola ‘Tersicore’ e di tante altre maestranze locali. Il tutto per un progetto completamente ‘made in Foggia’.

“A distanza di pochi mesi dall’importante convegno nazionale su Evemero Nardella, svolto a maggio e arricchito da una bella mostra documentaria - dichiara il presidente del Conservatorio Saverio Russo - la nostra Istituzione è lieta di presentare alla città che diede i natali all’illustre musicista e all’intera comunità degli appassionati di musica la prima rappresentazione assoluta dell’operetta in tre atti ‘L’isola azzurra’ su libretto di Rocco Galdieri. Una ‘prima’, realizzata a partire dal manoscritto dell’operetta che gli eredi Nardella vollero donare al nostro Conservatorio, insieme ad altri materiali riferibili al maestro foggiano, molto noto negli ambienti napoletani del primo Novecento ed amato dai cultori della musica partenopea, come il nostro Renzo Arbore, che ci ha ringraziato per averne rinnovato il ricordo”.

“Si e giunti alla première – aggiunge il direttore Francesco Montaruli - grazie a un proficuo dialogo interdipartimentale, nell’ottica della ‘trasversalità’ degli obiettivi, facendo interconnettere tra loro le diverse sfaccettature del nostro ‘sapere’ musicale, da quello storico a quello analitico e da quello compositivo a quello interpretativo: il manoscritto autografo da documento storico, oggetto di un tempo passato, potrà finalmente essere fruito nella sua dimensione estetica, nel presente e nel futuro”.