'Bloomsday', l'associazione 'Utò' promuove una 'call' per lavori creativi

L’idea, l’iniziativa culturale 'Una copertina per Ulisse', è promossa dall’Associazione Culturale Utò-Lo Spazio della Luce di Lucera che promuove una “Call for Artists”, un bando creativo per artisti, pensato per incrociare le arti visive con la grafica editoriale