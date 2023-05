Concorso nazionale musicale 'Umberto Giordano': i vincitori dell'edizione 2023

Bilancio positivo per la quindicesima edizione del concorso nazionale musicale ‘Umberto Giordano’. Organizzato dall’Associazione ‘Suoni del Sud’ in collaborazione con la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia, il ‘Teatro del Fuoco’, il ‘Teatro Giordano’, il ‘Teatro Pubblico Pugliese’, la ‘Fondazione Musicalia’ della ‘Fondazione dei Monti Uniti’ di Foggia e il premio ‘10 e lode’, il concorso quest’anno ha visto la partecipazione di quasi 1.300 candidati, con 1500 domande di partecipazione arrivate da diverse città italiane, dal Piemonte alla Sicilia, con 15mila presenze in totale.

Dal 15 al 17 maggio la commissione classica, formata dai maestri Gianni Iorio, Marco Moresco, Claudio Santangelo e Lorenzo Ciuffreda (direttore artistico del concorso), ha ascoltato oltre 120 Solisti, 10 orchestre, e altrettanti cori e gruppi. Questi i vincitori.

Tra i solisti, nella categoria D3 del Ppanoforte, si è distinta Raissa Erbetta che si è aggiudicata 1° posto con quasi il massimo del punteggio e il ‘Premio Marinella Palmieri’, che consiste in una borsa di studio di 200 euro assegnata alla migliore interpretazione pianistica. Il ‘Premio Giuseppe Caputo’, altra borsa di studio di 200 euro, è andato ad Arcangelo Ingrosso (Chitarra). Il ‘Premio Italy Percussive’ (borsa di studio di 300 euro) è stato conquistato da Gabriele D’Aloia.

Tra le orchestre, vincitrici sono risultate, per la Categoria A, l’orchestra ‘Ettore Fieramosca’ di Barletta, la ‘Caponetto’ di Caltanissetta, la ‘Joyful Negroni’ di Cosenza, la ‘Don Milano Uno – Maiorano’ di Manfredonia, la ‘Feltre – Zingarelli’ di Foggia. La ‘Foscolo-Gabelli’ di Foggia, la ‘Carducci – Paolillo’ di Cerignola e la ‘Palmieri - San Giovanni Bosco’ di San Severo si sono piazzate al secondo posto. Infine, l’orchestra ‘Beat Sound Academy’ si è aggiudicata il primo posto nella Categoria C.

Nella sezione cori, tra le scuole dell’infanzia hanno vinto gli alunni della scuola ‘Sandro Pertini’ di Orta Nova e ‘La Corte dei Birichini’ di Orta Nova. Tra le scuole primarie vincitrici ci sono la ‘San Giovanni Bosco’ di Foggia, la ‘Sandro Pertini’ di Orta Nova, l’istituto comprensivo ‘De Amicis’ di San Ferdinando di Puglia, la ‘San Ciro’ di Foggia, mentre il secondo posto è andato al 1° circolo ‘Nicola Zingarelli’ di Orta Nova e all’istituto ‘Vi II Fontanelle’ Deliceto. Tra le medie inferiori vincitrici sono le scuole ‘Di Vittorio- Padre Pio’ di Cerignola, ‘Bozzano – Centro’ di Brindisi e ‘Mennea – Baldacchini’ di Barletta.

Nella sezione ‘musica d’insieme’ si sono imposti al primo posto gli allievi delle scuole dell’infanzia e primaria della ‘San Ciro’ di Foggia, il Duo PF Russo Aurora - Melfitani Sofia e il trio Jazz Surgo M. - Pentrella E. - Fortinelli G. Il Settimino Trombe della scuola ‘Pertini’ di Orta Nova è giunto secondo nella sua categoria vincendo anche il premio ‘Giuseppe Graniero’.

Il 18 maggio, invece, si sono svolte le selezioni dei 65 batteristi concorrenti della sezione drums che hanno entusiasmato il presidente di giuria di quest’anno, Virgil Donati, drummer di fama mondiale, e il resto della commissione esaminatrice formata dai maestri Alessandro Napolitano, Paolo Fabbrocino e Lorenzo Ciuffreda. L’ultimo giorno si sono svolte le audizioni dei 49 finalisti del talent voice. Marco Masini ha presieduto la giuria esaminatrice affiancato da Roberto Molinelli e da Ciuffreda.