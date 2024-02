Concorso nazionale per giovani musicisti, dal 2 al 4 maggio a San Marco in Lamis

L'associazione di cultura musicale Santa Cecilia di San Marco in Lamis organizza la 10a edizione del Concorso Nazione per giovani musicisti nei giorni 2,3 e 4 maggio 2024. Il concorso è rivolto a giovani studenti dei Conservatori, Licei musicali, scuole ad indirizzo musicale, scuole di musica e allievi privati.

Le categoria sono divise per tipologia di studi, per età, e per solisti, musica da camera e orchestra.

Tra i numerosi premi per aiutare i giovani a praticare questa disciplina meravigliosa che è la musica, spicca il premio 'Tonino Lombardozzi' per le orchestre dell'indirizzo musicale.

Al premio ha contribuito il Lions Club di San Marco in Lamis, per sposare appunto lo spirito del Concorso, che è quello di valorizzare i giovani talenti musicali e aiutarli nel loro percorso. Le modalità di iscrizione si trovano sul sito dell'associazione.